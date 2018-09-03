video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

موظفو التنسيق يساعدون الطلاب فى تسجيل رغباتهم

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:01 م
موظفو التنسيق يساعدون الطلاب فى تسجيل رغباتهم تنسيق إلكترونى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

تنتهى أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق والدور الثانى من الثانوية العامة بمعامل الحاسب الآلى المخصصة للتنسيق بجامعة القاهرة، فى الثالثة هضر اليوم الإثنين، حيث يساعد موظفو المعامل الطلاب وأولياء أمورهم فى عملية تسجيل الرغبات لهم.
 

من جانبه، أعلن عبد الحميد حسن، المشرف على التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن حوالى 3200 طالب سجلوا رغباتهم بمعامل الكلية منذ أن تم فتح الباب لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى من الثانوية العامة، مؤكدا أن هذه العمليات الخاصة بالتنسيق منتظمة ولا توجد أي معوقات لها.

وحددت وزارة التعليم العالي،الحد  الأدنى للتقدم205 درجةللشعبة العلمية والأدبية بنسبة٥٠٪؜  وذلك لعدد 64575 طالببالشعية العلمية ، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالي125167طالب .
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة: لا تعديل للرغبات بعد السابعة من مساء اليوم

110 آلاف طالب بالدور الثانى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق

أخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة اليوم.. "التعليم العالى": 100 ألف طالب أنهوا تنسيقهم على الموقع الإلكترونى.. مصادر: إعلان نتيجة المرحلة آخر الأسبوع الجارى.. وتقليل الاغتراب مباشرة بعد النتائج

معامل التنسيق

هندسة القاهرة

جامعة القاهرة




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة