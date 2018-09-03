موظفو التنسيق يساعدون الطلاب فى تسجيل رغباتهم

وائل ربيعى

تنتهى أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق والدور الثانى من الثانوية العامة بمعامل الحاسب الآلى المخصصة للتنسيق بجامعة القاهرة، فى الثالثة هضر اليوم الإثنين، حيث يساعد موظفو المعامل الطلاب وأولياء أمورهم فى عملية تسجيل الرغبات لهم.



من جانبه، أعلن عبد الحميد حسن، المشرف على التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن حوالى 3200 طالب سجلوا رغباتهم بمعامل الكلية منذ أن تم فتح الباب لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى من الثانوية العامة، مؤكدا أن هذه العمليات الخاصة بالتنسيق منتظمة ولا توجد أي معوقات لها.



وحددت وزارة التعليم العالي،الحد الأدنى للتقدم205 درجةللشعبة العلمية والأدبية بنسبة٥٠٪؜ وذلك لعدد 64575 طالببالشعية العلمية ، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالي125167طالب .

