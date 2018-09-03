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مهاتير محمد يعلن استعداده لترك منصبه لصالح حليفه أنور إبراهيم

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:00 ص
مهاتير محمد يعلن استعداده لترك منصبه لصالح حليفه أنور إبراهيم مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزى
كوالالمبور أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد، إنه سيسلم مهامه لرئيس حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، كما اتفق عليه "تحالف الأمل" الفائز فى الانتخابات العامة التى شهدتها البلاد فى مايو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن مهاتير قوله خلال زيارته لسلطنة بروناى تأكيده أنه ملتزم بهذا الاتفاق حيث أنه سيشغل منصب رئيس الوزراء لمدة سنتين.

وأردف أنه يركز على أولوية البلاد لكى لا يوجد أى فجوة كبيرة بين المجتمع موضحا أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لتوفير رفاهية الشعب، بغض النظر عن الأعراق.

وتابع أنه يرغب فى ترسيخ سيادة القانون لحماية الشعب وبالتالى تصبح البلاد دولة متقدمة كما جاء فى إطار رؤية 2020.

 

 


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مهاتير محمد

ترك منصبه

أنور إبراهيم

ماليزيا




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