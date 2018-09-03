مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى هجوم لـ"داعش" على المصلين فى الشرقاط بالعراق

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لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون؛ إثر هجوم شنه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابى لدى خروج الضحايا من مسجد قرب الشرقاط فى صلاح الدين بالعراق.

وقال ضابط فى الشرطة العراقية، وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الاثنين، "قتل رجل فى الثمانين من عمره، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح فى هجوم مسلح نفذه مسلحون"، مضيفا أن الهجوم استهدف الضحايا لدى مغادرتهم أحد المساجد بعد أدائهم صلاة العشاء.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم ليس الأول، لأن تنظيم داعش يتمركز على جبال الخانوكة؛ حيث تتواجد خلايا سرية وأخرى فى مناطق صحراوية فى العراق، رغم أن بغداد أعلنت النصر على المسلحين نهاية العام الماضي.