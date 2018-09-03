video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى هجوم لـ"داعش" على المصلين فى الشرقاط بالعراق

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:25 م
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى هجوم لـ"داعش" على المصلين فى الشرقاط بالعراق الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون؛ إثر هجوم شنه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابى لدى خروج الضحايا من مسجد قرب الشرقاط فى صلاح الدين بالعراق.

وقال ضابط فى الشرطة العراقية، وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الاثنين، "قتل رجل فى الثمانين من عمره، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح فى هجوم مسلح نفذه مسلحون"، مضيفا أن الهجوم استهدف الضحايا لدى مغادرتهم أحد المساجد بعد أدائهم صلاة العشاء.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم ليس الأول، لأن تنظيم داعش يتمركز على جبال الخانوكة؛ حيث تتواجد خلايا سرية وأخرى فى مناطق صحراوية فى العراق، رغم أن بغداد أعلنت النصر على المسلحين نهاية العام الماضي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: اتفاق القوى السياسية على ترشيح القيادى محمد تميم لمنصب رئاسة البرلمان

الصدر والعبادى يشكلان أكبر تحالف حكومى فى العراق

صور.. متحدو الإعاقة ضحايا داعش يمارسون السباحة فى العراق

احتجاجات قرب منشأت استراتيجية جنوب العراق

قرأت لك.. الفلسفة والإرهاب.. ما الذى حدث فى العراق؟

وزير خارجية أمريكا: التقارير عن صواريخ إيرانية فى العراق مقلقة للغاية

إيران ترفض تقرير رويترز عن نقل طهران صواريخ إلى العراق وتصفه بالزائف

العراق

هجو مسلح

أمن و حوادث

الجيش العراقى




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة