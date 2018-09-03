مقتل شخص وإصابة العشرات فى اشتباكات بإقليم كشمير

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أفادت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم بمقتل شاب باكستانى وإصابة العشرات فى إطلاق نار غير مبرر من جانب القوات الهندية على المتظاهرين فى مقاطعة بولواماما فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم التعرف على هوية الشاب ويدعى فايز أحمد وأنه قتل بعد أن أطلقت القوات ذخيرة حية على المتظاهرين العزل خلال عملية تطويق وتفتيش فى منطقة جوسو فى المقاطعة، كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مقاطعة بولواماما ومستشفى فى سريناجار.