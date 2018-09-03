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مصر للطيران تقدم خدمات الصيانة اليومية لطيران الإمارات بمطار القاهرة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:03 ص
مصر للطيران تقدم خدمات الصيانة اليومية لطيران الإمارات بمطار القاهرة مصر للطيران للصيانة تقدم خدمات الصيانة اليومية لطيران الإمارات
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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استقبلت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال طائرة طيران الإمارات من طراز B777 رحلة رقم EK927 بمبني ركاب رقم (٢) والتي تعد الأولى ضمن التعاقد الموقع بين الطرفين لتقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات طيران الإمارات Emirates Airlines بمطار القاهرة الدولي والبالغ عدد رحلاتها ثلاث رحلات يوميا.

وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران،  قائلاً: "إن مصر للطيران تتمتع بثقة عملائها التي تتعاون معهم في مختلف المجالات والقطاعات المقدمة للخدمة والتي من بينها مجال التدريب، والخدمات الجوية، والخدمات الارضيّة وغيرها هذا بخلاف شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي تعد مركزًا إقليميًا في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، لتقديم خدمات الصيانة و الدعم الفني إلى كثير من عملاء الشركة من شركات الطيران بالمنطقة."

وأضاف أن الشركة الوطنية وما تمتلكه من إمكانات لا تتوانى عن تقديم خدماتها ونقل خبراتها لنظيرتها من شركات الطيران الأخرى.

ومن جانبه صرح المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة أن التعاقد ليس الأول بين الطرفين بحيث تقوم شركة مصر للطيران للصيانة بتقديم الخدمة الفنية لطائرات طيران الإمارات بمطار الخرطوم منذ عام 2012 وحتى الآن، موضحًا أن التعاقد الجديد والحصول على اعتماد سلطة الطيران المدني الإماراتي في القاهرة لتقديم الخدمة الفنية لطيران الإمارات يعد إضافة قوية في إطار خطط الشركة الطموحة لزيادة عدد العملاء سواء على نطاق الصيانة اليومية بالقاهرة والمحطات الداخلية والخارجية أو الصيانة الثقيلة بهناجر الشركة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع والتي بلغت أكثر من 130 عميلا  بينهم 16 عميلاً جديداً خلال العام المالي ٢٠١٨ /٢٠١٧ فقط وبالتالى زيادة الأرباح.

جدير بالذكر، أنه فى إطار التعاون الفني بين الطرفين المصرى والإماراتى تقدم شركة مصر للطيران للصيانة، والأعمال الفنية خدمات الصيانة اليومية لعدد من شركات الطيران من بينها العربية للطيران – فى محطات القاهرة وسوهاج والرياض والخرطوم وأسمرة وطائرات طيران الاتحاد في القاهرة والخرطوم وطائرات شركة flydubai فى محطات برج العرب والرياض وأسمرة.

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