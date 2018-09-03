مصرع ميكانيكى معدات سقط عليه جزء من سيارة خرسانة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى ميكانيكي معدات مصرعه في أكتوبر، حيث سقطت عليه إحدى قواعد سيارة خاصة بخلط الخرسانة، ما أسفر عن إصابته بعدة كسور فارق على إثرها الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوط جزء من سيارة خاصة بخلط الخرسانة عليه.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن ميكانيكي معدات بإحدى الشركات أثناء محاولته فصل مروحة التبريد الخاصة بسيارة خلط الخرسانة، خلال تواجده بالمكان المخصص لفحص السيارات تمهيدا لترخيصها، سقط عليه إحدى قواعد السيارة لعدم تثبيته يد الأمان الخاصة بها مما أسفر عن مصرعه.

وأكدت تحريات ضباط المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.