video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع ميكانيكى معدات سقط عليه جزء من سيارة خرسانة بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:29 ص
مصرع ميكانيكى معدات سقط عليه جزء من سيارة خرسانة بمدينة 6 أكتوبر جثة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
لقى ميكانيكي معدات مصرعه في أكتوبر،  حيث سقطت عليه إحدى قواعد سيارة خاصة بخلط الخرسانة، ما أسفر عن إصابته بعدة كسور فارق على إثرها الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوط جزء من سيارة خاصة بخلط الخرسانة عليه. 
 
وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن ميكانيكي معدات بإحدى الشركات أثناء محاولته فصل مروحة التبريد الخاصة بسيارة خلط الخرسانة، خلال تواجده بالمكان المخصص لفحص السيارات تمهيدا لترخيصها، سقط عليه إحدى قواعد السيارة لعدم تثبيته يد الأمان الخاصة بها مما أسفر عن مصرعه. 
 
وأكدت تحريات ضباط المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع موظف فى حادث انقلاب سيارة على طريق طنطا - تلا فى المنوفية

مصرع شخص وإصابة آخر فى انفجار بإقليم بلوشستان الباكستانى

مصرع ميكانيكي

حادث سيارة

مدينة 6 أكتوبر

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة