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مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع اسكمال عدد من المشروعات بالمحافظة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:57 ص
مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع اسكمال عدد من المشروعات بالمحافظة مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال المشروعات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد المهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال استكمال موقف القاهرة، والغربية الجديد، ومتابعة أعمال موقف أتوبيس وسط وشمال الدلتا، ومشروع معالجة المياه العكرة، والذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.
 
جاء ذلك بناء على توجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ، بسرعة استكمال أعمال المشروعات بمدينة كفرالشيخ، والعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت، وفقاً لمدة تنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة الجودة في العمل وفقاً لأحدث المعايير والشروط التي تم الطرح عليها.
 
ووجه مساعد محافظ كفرالشيخ، مقاول التنفيذ، بسرعة نهو الأعمال، وعدم توقفها، مع المتابعة المستمرة من قبل المهندسين المشرفين على تنفيذ تلك المشروعات، وتسليمها في المدة الزمنية المحددة لكل مشروع.
 
 
 
 

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