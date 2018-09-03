مسئول هولندى: استمرار رفع مؤشر التهديدات الإرهابية بعد حادث الطعن

أمستردام (أ ش أ)

أعلن مدير جهاز مكافحة الإرهاب الهولندى ديك سكوف، استمرار رفع مؤشر التهديدات الإرهابية فى البلاد إلى 4 من 5، بعد حادث الطعن الذى وقع مؤخرًا فى مدينة أمستردام، باستهدف اثنين من الأمريكيين من جانب شاب أفغانى الأصل.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أن المسئول الهولندى وصف الاعتداء بأنه "عمل بغيض تقف ورائه دوافع إرهابية".

وكانت السلطات الهولندية أطلقت الرصاص على الجانى الذى أصيب بجروح بعد تمكنه من جرح اثنين من الأمريكيين يخضعان حاليًا للعلاج، حيث وصف الأطباء حالتهما بأنها "خطيرة ولكنها لا تنطوى على تهديد لحياتهما".

على صعيد متصل، أعلن متحدث باسم مجلس مدينة أمستردام أن السلطات الألمانية فتشت شقة الجانى - البالغ من العمر 19 عامًا ويحمل تصريح إقامة فى ألمانيا - وقامت بمصادرة وحدة تخزين معلومات فلاشة ستقوم بتحليلها لاحقًا فى إطار التحقيقات مع المتهم والذى من المنتظر أن يمثل غدا الاثنين، فى جلسة سرية أمام القضاء الهولندى.