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محافظ سوهاج يحيل النوبتجية المسائية بمستشفى أخميم للتحقيق بسبب الإهمال

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:51 ص
محافظ سوهاج يحيل النوبتجية المسائية بمستشفى أخميم للتحقيق بسبب الإهمال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إحالة العاملين بمستشفى أخميم المركزى" النوبتجية المسائية"، للتحقيق بالديوان العام وذلك للإهمال وعدم سرعة تقديم الرعاية الكاملة لمريضة محولة من عيادة خاصة تعانى من أزمة قلبية حادة تدعى "هنيه . أ . م " 60 سنة وتقيم بأبار الوقف أخميم .

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ المفاجئة للمستشفى لتفقد سير العمل بها حيث لاحظ وجود سيدة بالإستقبال وبرفقتها نجلتها تستغيث، وعلى الفور قام المحافظ وبوضعها داخل غرفة الكشف وقام بفحصها ووضعها على جهاز الأكسجين، وطلب سيارة إسعاف وقام بإحالتها لمستشفى سوهاج الجامعى إلا أن الحالة توفيت هناك فور وصولها نظرا لسوء حالتها وتدهورها.

واستكمل المحافظ جولته وقام بزيارة مستشفى سوهاج التعليمى وأثنى على حسن سير العمل وانتظامه واستجاب لأحد المواطنين وقام بتوفير حضانة لنجله طفل حديث الولادة بمستشفى الهلال.

وأنهى الأنصارى جولته بتفقد مستشفى الهلال، وأشاد بحسن سير العمل وانتظامه وتقدم بالشكر لإدارة المستشفى الدكتور أحمد عب دالكريم ورئيسة هيئة التأمين الصحى، مشيرا إلى أن مستشفى الهلال ستكون المستشفى الأول بسوهاج فى تلقى الحالات الحرجة.

 


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