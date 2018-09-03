محافظ بنى سويف يصرف مكافأة شهر للعاملين بمستشفى ببا المركزى لتشجيعهم

بنى سويف: هانى فتحى

قرر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف صرف مكافأة شهر للعاملين بمستشفى ببا المركزى (الطاقم الطبى والإدراي)،لتشجيعهم على استكمال اخلاصهم وتفانيهم فى العمل وتقديم أفضل مالديهم من أجل خدمة صحية جيدة للمواطنين، وذلك عقب زيارته الميدانية المفاجئة اليوم للمستشفى،حيث لاحظ المحافظ تواجد وانتظام كامل الطاقم الطبي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكفاءة جيدة فى حدود الإمكانات المتاحة لديهم بالمستشفى

وأبدى المحافظ اعجابه بمستوى الخدمة الصحية وتفانى الطاقم الطبى فى تقديمها للمواطنين رغم توافد عدد كبير من المرضى على المستشفى،مثينا على تواجد الأطباء المختصين كل فى اختصاصه بالعدد المطلوب وحرصهم على توقيع الكشف على كل المرضى المترددين على المستشفى

و أكد محافظ بنى سويف على أنه لن يتردد فى مكافأة وتحفيز المتميزين من العاملين فى كل القطاعات المتفانين فى أداء الخدمات بكل جد واتقان،وفى المقابل لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين خاصة فى القطاعات الحيوية التى تمس احتياجات المواطن اليومية، ومشددا على أنه سيطبق القانون فى هذا الشأن