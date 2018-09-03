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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:39 م
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محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع التمور وإدارة المرور لتابعة سير العمل

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:58 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع التمور وإدارة المرور لتابعة سير العمل جانب من جولة محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مجمع تمور المحافظة وذلك بهدف الوقوف على سير العمل به، حيث وجه باستقبال توريد التمور حسب الأسعار السائدة بالأسواق الخارجية وسرعة إنهاء جميع التعاقدات المبرمة فيما بين المجمع ومختلف الجهات والاستعداد التام وتخزين التمور وذلك تمهيدا للمصنع الجديد، وشدد المحافظ على ضرورة إعداد إحصائية بما تم تجميعه من التمور حتى الآن.
 
كما تفقد المحافظ مبنى إدارة المرور بالخارجة وذلك للاطمئنان على سير العمل بالإدارة الجارى تطويرها حالياً، حيث تفقد الصالة الجديدة الخاصة بخدمات المواطنين ومبنى الإعاشة للأفراد.
 
ووجه المحافظ بسرعة انتهاء كافة أعمال التطوير بالإدارة تمهيدا لدخولها الخدمة مع ضرورة إجراء تجربة عملية قبل التشغيل الفعلى بصالة الخدمات المرورية.
 
ووجه المحافظ أيضا بتجميل الموقع الخارجى أمام ادارة المرور ورفع كفاءه المسجد وإعادة تأهيله، وتطوير موقع الاكشاك الخارجية الكائنه أمام الإدارة ووضعها بشكل منظم وتجميل الموقع العام بنظام لاند سكيب، مع تمهيد المنطقة خارج صالة الانتظار وتسوية الموقع بالكامل على ان يتم الانتهاء من جميع الاعمال قبل 20 سبتمبر الجاري.
 
 
 

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