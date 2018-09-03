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محافظ المنوفية: نعمل على بناء الدولة واستغلال كافة الامكانيات لصالح المواطن

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:42 م
محافظ المنوفية: نعمل على بناء الدولة واستغلال كافة الامكانيات لصالح المواطن جانب من اجتماع محافظ المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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عقد اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية اليوم اجتماعا بمديرى إدارات الديوان العام، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، ومديرى الادارات بالديوان، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
 
 
وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته وتشريفه بتولى منصب محافظ المنوفية متمنيا أن يوفقه الله فى خدمة أهالى المحافظة وأن يكون سبب فى سعادتهم، مشيرا إلى ضرورة أن يتقى كل فرد الله فى عمله ومن ثم سيجعله الله سببا فى خدمة المواطنين وإرضائهم مستشهدا بقول الله تعالى " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب".
 
وقد أكد المحافظ على ضرورة التكاتف والتعاون والتحلى بروح الفريق من اجل بناء الدولة وتطبيق القانون، وكذا العمل الجماعى على خدمة المواطنين وإرضاءهم وتحقيق مصالحهم بما يتناسب مع القانون مشيرا إلى أن خدمة المواطنين هى أشرف رسالة يمكن أن نؤديها.
 
كما أكد المحافظ على أن العمل الميدانى هو الطريق إلى النجاح والوصول إلى الناس والتعرف على مشاكلهم بكل سهولة ومن ثم العمل على حلها، وأضاف أن أهم أهداف المحافظة فى الفترة القادمة هى زيادة الموارد، والانتهاء من ملف التعدى على أراضى أملاك الدولة، وخلق فرص استثمارية جديدة فلابد من استغلال كافة الامكانيات والصلاحيات لصالح المواطن المنوفى.
 
وقد شدد المحافظ على ضرورة التخلص من الروتين والتحرر من البيروقراطية والتفكير خارج الصندوق من أجل النهوض بالمحافظة وتوفير كل الخدمات بها مشيرا إلى أنه لاداعى للخوف طالما ايدينا نظيفة ولساننا طيب فنحن نعمل على بناء دولة وتطبيق قانون.
 
وفى نهاية الاجتماع قام المحافظ بتكريم عدد من مديرى الادارات بالديوان العام لتفانيهم وإخلاصهم فى العمل فى الفترة الماضية مقدما لهم كل الشكر والتقدير ومؤكدا على أنه لن يسمح بوجود أى تهاون أو تقصير فى العمل.
 

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