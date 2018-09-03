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محافظ الشرقية يستجيب لسيدة ويعفي نجلتها من مصروفات الدراسة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:16 م
محافظ الشرقية يستجيب لسيدة ويعفي نجلتها من مصروفات الدراسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - فريق المحافظات
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استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  لطلب سيدة مطلقة بإعفاء إبنتها من المصروفات المدرسية نظراً لظرفها الأسرية الصعبة، وذلك خلال تفقده لمدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية، للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال العام الدراسي الجديد.
 
كانت إستوقفته سيدة، وطالبته بإعفاء إبنتها من المصروفات، ليستجيب المحافظ ويوجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بإتخاذ اللازم نحو السيدة ومراعاة ظروفها الأسرية الصعبة.
 
يشار أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حرص على الإستماع لمشاكل المواطنين خلال تفقده لشوارع المدينة، للإطمئنان على أعمال النظافة، ورفع الإشغالات لتسيير الحركة المرورية، وتوفير عبور آمن للمواطنين .
 
وقال المحافظ، أنه يضع المواطن على قائمة إهتماماته، مطالباً الجهاز التنفيذي بفتح قنوات إتصال حقيقية بالمواطنين، والإستماع لمشاكلهم وتوفير الحلول اللازمة لها فوراً، وإطلاع المواطنين على كافة الحقائق بشفافية، داعياً الجميع بالتعاون من أجل الإرتقاء بمحافظة الشرقية.
 
 

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