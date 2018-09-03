محافظ الشرقية يتفقد مدرسة المتفوقين وعددٍ من شوارع الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التشطيبات النهائية و الجارية بمدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق للإطمئنان على جاهزيتها واستعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2018 / 2019 م.

وشدد على الشركة المنفذه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الدقة فى التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية والإنشائية وقال سأقوم بنفسى بتشكيل لجنة هندسية لاستلام المدرسة ولن أسمح بأى إهمال أو تقاعس فى العمل.

تجول المحافظ داخل مبانى المدرسة والمقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع وتتكون من مبنى مدرسى يضم 4 طوابق و 2 مبنى إقامة يتكون من 5 طوابق لاستقبال الطلاب المتفوقين علمياً فى مرحلة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة لدراسة مناهج علمية وبحثية متقدمة تتناسب مع قدراتهم العلمية.

و يتكون المبنى المدرسى يضم 18 فصل ومعمل إلكترونيك ومعمل (fab lab) ومعامل (لغات - فيزياء – أحياء – كيمياء – جولوجيا –هيدوليك – وسائط ) وقاعة متعددة الأغراض وجيمانيزيم ومكتبة و2 ملعب ومبانى الإقامة تضم 106 غرفة إقامة للطلاب و 2 غرفة إقامة للمشرفين و 2 غرفة إقامة للعاملين بالإضافة إلى 8 صالة مذاكرة و2 مطبخ و 2 صالة طعام و 2 مغسلة.

كما قام محافظ الشرقية بجولة تفقدية صباح اليوم بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل وللت أكد من قيام الجهات المعنية برفع المخلفات والقمامة أولاً بأول وتنظيف الشوارع حفاظاً على المظهر الجمالى والصحة العامة للمواطنين.

مؤكد حرصة أن يقوم بجولات ميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاطمئنان على سير الأعمال ومتابعة معدلات الأداء والت أكد من التزام الشركات المنفذه بالجدول الزمنى المحدد لتدخل المشروعات الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.