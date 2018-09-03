video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الاسكندرية يؤكد على الاهتمام بوسائل النقل الجماعى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:26 ص
محافظ الاسكندرية يؤكد على الاهتمام بوسائل النقل الجماعى محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على السعى لوضع رؤية لتطوير منظومة وهيئة النقل العام فى الإسكندرية ، مؤكد أن ذلك من أولى اهتمامته، وأوضح أن تطوير المحاور المرورية من الترام والسكة الحديدية ومحور المحمودية بالمحافظة من أهم التحديات بها، كما أن مشروعات النقل الجماعى من أهم المشروعات المحورية للإسكندرية.

 

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية منذ قليل إلى أن المحافظ قد كلف  اللواء خالد عليوة بوضع رؤية شاملة من قبل المتخصصين بالهيئة لتطوير منظومة النقل العام بالمحافظة، على أن يتم عرض ودراسة تلك الرؤية على استشاريين متخصصين للبدء فى تنفيذها، موضحا أنه سيتم الاهتمام أولا بتطوير وسائل النقل الجماعى التى تخدم الكثافات العالية.

 

كما كلف قنصوة مسئولى المرور بالإسكندرية بالتنسيق مع هيئة نقل الركاب للإزالة الفورية للإشغالات المتواجدة فى مسار وحرم طريق الترام والتى تعيق حركة الترام، مشيرا إلى ضرورة أن يتم دراسة مدى تأثر مدة الرحلة من حيث انخفاض المدة وذلك عقب إزالة تلك التعديات والإشغالات للتعرف الدقيق على ما تسببه تلك الاشغالات من إعاقة لحركة الترام.

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمستشفى أبو قير العام

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

النقل العام




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة