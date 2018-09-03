محافظ الاسكندرية يؤكد على الاهتمام بوسائل النقل الجماعى

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على السعى لوضع رؤية لتطوير منظومة وهيئة النقل العام فى الإسكندرية ، مؤكد أن ذلك من أولى اهتمامته، وأوضح أن تطوير المحاور المرورية من الترام والسكة الحديدية ومحور المحمودية بالمحافظة من أهم التحديات بها، كما أن مشروعات النقل الجماعى من أهم المشروعات المحورية للإسكندرية.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية منذ قليل إلى أن المحافظ قد كلف اللواء خالد عليوة بوضع رؤية شاملة من قبل المتخصصين بالهيئة لتطوير منظومة النقل العام بالمحافظة، على أن يتم عرض ودراسة تلك الرؤية على استشاريين متخصصين للبدء فى تنفيذها، موضحا أنه سيتم الاهتمام أولا بتطوير وسائل النقل الجماعى التى تخدم الكثافات العالية.

كما كلف قنصوة مسئولى المرور بالإسكندرية بالتنسيق مع هيئة نقل الركاب للإزالة الفورية للإشغالات المتواجدة فى مسار وحرم طريق الترام والتى تعيق حركة الترام، مشيرا إلى ضرورة أن يتم دراسة مدى تأثر مدة الرحلة من حيث انخفاض المدة وذلك عقب إزالة تلك التعديات والإشغالات للتعرف الدقيق على ما تسببه تلك الاشغالات من إعاقة لحركة الترام.