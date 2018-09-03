محافظ الإسكندرية يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى أبو قير العام

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أبو سليمان، أن الدكتور عبد العزيز قنصوة قد قرر صرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى أبو قير العام، و ذلك عقب الجولة المفاجئة التى أجراها المحافظ مساء اليوم للمستشفى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، إلى أن محافظ الإسكندرية قد أثنى على ما لاحظه من التزام وتواجد الفريق الطبى للفترة الليلية وانتظام العمل بالاستقبال والطوارئ وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوى والنظافة العامة للمستشفى ورضاء المرضى عن الخدمة المقدمة، ووجه المحافظ بإعداد كشف بالقوة البشرية اللى تواجدت بالمستشفى وقت الزيارة وقرر صرف شهر مكافأة لهم من المحافظة.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية قد قام بجولة مفاجئة مساء اليوم بمستشفى أبو قير العام بحى المنتزه ثان، للتأكد من كفاءة عمل المستشفى والإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية وتواجد الطاقم الطبى بالمستشفى.

و قام المحافظ بالمرور على أقسام المستشفيات المختلفة من قسم الرعاية المركزة ،و الاستقبال والطوارئ، وغرف حجز المرضى، و قسم التحاليل و وحدة الغسيل الكلوى، واستمع المحافظ إلي طلبات أهالى المرضى، وكلف المحافظ رئيس الحى برفع كفاءة الطرق والأسفلت داخل المستشفى وكذا توفير الإنارة اللازمة وتوفير كافة احتياجات المستشفى.