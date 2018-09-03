محافظ الأقصر يلتقى وفدا من الأهالى طالبوا بحل أزمة كوبرى طريق الكباش

الأقصر - أحمد مرعى

أكد المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر الجديد، أنه لديه توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تخفيف معاناة المواطنين، والاهتمام بالبسطاء، وحل كافة المشكلات التى تعانى منها مختلف طبقات شعب الأقصر.

وأوضح ألهم، خلال لقائه بعدد من المواطنين المطالبين بإقامة الكوبرى الثالث فوق طريق الكباش، أنه جاء إلى الأقصر لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم، وأن مكتبه مفتوح للجميع، وشدد على سيتعاون مع كل من يسعون لخدمة المواطن والتخفيف من معاناته.

وطمأن محافظ الأقصر المواطنين المطالبين بحل أزمة كوبرى الكباش، بأنه سيبحث ملف الكوبرى الثالث فوق الطريق التاريخى، الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر، وأنه سيكون بجانب المواطنين على الدوام وسيسعى لإنهاء معاناتهم فى مختلف القطاعات الخدمية.

وكان مواطنون من أعضاء اللجنة الشعبية المطالبة بإقامة الكوبرى الثالث فوق طريق الكباش، قد وضعوا لافتة بمطالب الأقصر أمام ديوان المحافظة، حيث سارع المحافظ باستدعائهم للقائه، واستمع منهم لعدد من المطالب اعاجلة لمواطنى المحافظة، وفى مقدمتها إنهاء معاناة قرابة 300 ألف مواطن من سكان شرق وغرب الأقصر، والذين يعيشون معاناة يومية بعد قرار إلغاء إقامة الكوبرى الثالث فوق طريق الكباش، حيث وعد المحافظ، ببحث مختلف مطالب المواطنين والعمل على حلها، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.