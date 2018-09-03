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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:40 م
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محافظ الأسكندرية يلتقى بحزب المصريين الأحرار لبحث مشاكل المحافظة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:43 م
محافظ الأسكندرية يلتقى بحزب المصريين الأحرار لبحث مشاكل المحافظة جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الأسكندرية، اليوم وفد من حزب المصريين الأحرار بالأسكندرية، برئاسة النائب طارق السيد أمين عام الحزب بالأسكندرية، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام لمحافظة الأسكندرية، والمهندس مايكل نبيل أمين التنظيم، وأمين مساعد الحزب، ومسئولي الحزب وأمانة الإعلام.
 
وقدم وفد حزب المصريين الأحرار بالأسكندرية، التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الأسكندرية على تولى المنصب الجديد.
 
وتناول اللقاء، مناقشة أهم المشكلات التى تواجه الاسكندرية، خاصة مشكلة البناء المخالف والمحاور المرورية، والقمامة، ووعد المحافظ بمواجهة تلك المشكلات بآليات جديدة، مؤكدا على استكمال المسيرة،  ما بدأه المحافظون السابقون.
 
 

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