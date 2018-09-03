مجلس مدينة الزينية بالأقصر ينفذ 6 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة الزينية، صباح اليوم الإثنين، حملة لتنفيذ 6 قرارت إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية و املاك الدولة والمخالفات البنائية بقيادة عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، مع قوات الأمن بقيادة اللواء جمال إبراهيم مساعد مدير أمن الأقصر والقوى المرافقة.

وقال عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية – فى بيان صحفى - أن قرارات الإزالة التى تم تنفيذها تضمنت عدد 3حالات بناء بدون ترخيص، و عدد2 حالة بناء أسوار على أراضى زراعية ، و حالة تعدى على أراضى أملاك دولة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار غلق لمحل تجارى للعمل بدون ترخيص، جاء ذلك فى ضوء إستمرار حملات إزالة مخالفات البناء فى المهد والتعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة.