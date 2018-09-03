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مباحث منيا القمح تضبط تاجر مخدرات بحوزته 30 كيلو بانجو وبندقية آلى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:31 ص
مباحث منيا القمح تضبط تاجر مخدرات بحوزته 30 كيلو بانجو وبندقية آلى بانجو -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، القبض على تاجر مخدرات، قبل قيامه بترويج 30 كيلو بانجو، وبحوزته بندقية آلية، تم إحالته للنيابة العامة.
 

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وبرفقته النقيب أحمد بنديري، معاون مباحث المركز، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي فرع الجنوب، من ضبط" حسين ع ال " 45 سنة مقيم شلشلمون، بحوزته 30 كيلو بانجو وبندقية إلية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 43478 جنح منيا القمح.

 

 

 

 

 

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