video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يستقبل ميركل الجمعة فى مرسيليا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:58 م
ماكرون يستقبل ميركل الجمعة فى مرسيليا ماكرون
أ ف ب
إضافة تعليق

     يستقبل الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فى اجتماع عمل الجمعة فى مرسيليا جنوب شرق فرنسا، وفق ما افاد الإليزيه الاثنين ، وأوضحت الرئاسة الفرنسية ان هذا الاجتماع سيتناول "الموضوعات الأوروبية مثل اليورو والهجرة والملف الرقمى اضافة الى الوضع الدولى .

ويأتي اللقاء اثر زيارة سيقوم بها ماكرون للوكسمبورج حيث يلتقى قادة لوكسمبورج كسافييه بيتيل وبلجيكا شارل ميشال وهولندا مارك روته.

وقالت اوساط ماكرون انه يريد ممارسة "دبلوماسية اوروبية نشطة"، وقد تجلى ذلك ايضا فى زيارتين قام بهما للدنمارك وفنلندا الأسبوع الفائت.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الاوروبية في مايو 2019، يسعى ماكرون الى تشكيل تحالف من "التقدميين" قادر على مواجهة "القوميين الديماجوجيين" بقيادة رئيس الوزراء المجرى فيكتور اوربان ووزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيمانويل ماكرون يتدخل لإنقاذ خطة تيريزا ماى.. "صفقة شيكرز" لا يقبلها البريطانيون و"حرب السكالوب" توتر الأجواء بين فرنسا وبريطانيا.. والرئيس الفرنسى لن يقدم تنازلات تضر بالمصالح الأوروبية

رئيس فرنسا يسخر من شعبه.. ماكرون يصف الفرنسيين بـ"قبائل الجال" وتصريحاته تثير الغضب.. الجمهوريون: ليس مقبولا تصوير شعبنا بشكل "كاريكاتورى".. واليمين المتطرف: "متعال" ويلهى المواطنين عن المشكلات الحقيقة

فرنسا

المانيا

مرسيليا




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة