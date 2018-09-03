ماكرون يستقبل ميركل الجمعة فى مرسيليا

أ ف ب

يستقبل الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فى اجتماع عمل الجمعة فى مرسيليا جنوب شرق فرنسا، وفق ما افاد الإليزيه الاثنين ، وأوضحت الرئاسة الفرنسية ان هذا الاجتماع سيتناول "الموضوعات الأوروبية مثل اليورو والهجرة والملف الرقمى اضافة الى الوضع الدولى .

ويأتي اللقاء اثر زيارة سيقوم بها ماكرون للوكسمبورج حيث يلتقى قادة لوكسمبورج كسافييه بيتيل وبلجيكا شارل ميشال وهولندا مارك روته.

وقالت اوساط ماكرون انه يريد ممارسة "دبلوماسية اوروبية نشطة"، وقد تجلى ذلك ايضا فى زيارتين قام بهما للدنمارك وفنلندا الأسبوع الفائت.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الاوروبية في مايو 2019، يسعى ماكرون الى تشكيل تحالف من "التقدميين" قادر على مواجهة "القوميين الديماجوجيين" بقيادة رئيس الوزراء المجرى فيكتور اوربان ووزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى.