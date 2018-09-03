لماذا تكثف "الزراعة" جهودها لدعم المحطات البحثية بشرق القناة؟.. ×25 معلومة

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، عددا من مهام المحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بشرق القناة .. وهى كالتالى ..

-التنمية المستدامة لسيناء وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية جديدة لزيادة التوطين.

-إنتاج شتلات (محاصيل بستانية) من معمل زراعة الأنسجة (مقاومة للأمراض) ولخدمة أهل سيناء والمزارع السيناوى.

-حل المشاكل الفنية المتعلقة بالزراعات فى الأراضى الصحراوية الجديدة.

- توفير الحلول البديلة للزراعات مثل (مقاومة تأثير درجات الحرارة المرتفعة وندرة وملوحة المياه باستخدام الأساليب العلمية الحديثة مثل (النانوتكنولوجى – الماء الممغنط).

-ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات والتوسع في استخدام بدائلها والتركيز على الزراعات النظيفة.

-تقييم الآثار البيئية الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة ونشر الوعي البيئي.

-توفير فرص عمل لشباب الخرجين وخاصة الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية والصناعية والتجارية بالتدريب النظري والعملي لاكتساب المهارات الفنية.

-النهوض بالمستوى الاجتماعي والمعيشي لأبناء المنطقة بالعمل على زيادة الدخل الاسرى لهم.

-فتح افاق جديدة لتعمير سيناء وزيادة المساحة المنزرعة.

-تفعيل دور المرأة السيناوية بالعمل بالمشروع والمحطة وزيادة الوعى الاجتماعي والبيئي لديهم.

-استيعاب المشروعات التنموية والمحطات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالنسب المقررة قانونا.

-تدريب قيادات زراعية ومزارعين على احداث التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الري والزراعة.

-الوصول بالمشروعات التنموية ليكون نموذج حضاري تنموي للعمل الجاد بالأراضي الصحراوية ومحاولة تطبيق هذا النموذج للتنمية الزراعية بسيناء.

-عمل هيكلة لمحطة بحوث شرق القناة لتنفيذ الأنشطة البحثية والارشادية للمعاهد والمعامل المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية في منطقة سيناء.

-اتباع الأساليب الحديثة فى نظم الرى والخدمة وجميع العمليات الزراعية كنموذج يحتذى به في الأراضي حديثة الاستصلاح .

-نشر التوصيات الفنية والارشادية الخاصة باستصلاح واستزراع المحاصيل الحقلية والبستانية للمزارعين بالمنطقة.

-تقديم الخدمات الارشادية (عمل دورات تدريبية وتعليمية) لزيادة الوعي الفكري للمزارع السيناوى.

-توفير اناث جاموس وابقار كنواه لوحدة التربية والإنتاج الحيواني بالمحطة، وبدء مشروع انتاج للارانب.

-توفير عدد 15 خلية نحل كنواة لأنشاء منحل.

- إنتاج شتلات بكافة أنواعها للزراعات المحمية والحقول المكشوفة ذات إنتاجية عالية بتكتيك زراعة الأنسجة.

-التوسع في الزراعات البستانية التي تلائم الظروف البيئية الصحراوية.

-إضافة أنشطة الإنتاج الحيواني (70راس تسمين – اغنام – ماعز) بهدف توفير اللحوم الحمراء والاسمدة العضوية لجذب شباب الخرجين للعمل في الأراضي الجديدة في هذه الأنشطة.

-نشر التوعية والتوصيات الفنيه والارشادية للمحاصيل الزراعية المتنوعة.

-تقديم الخدمات الزراعية للمزارع السيناوى، والآلات والمعدات المطلوبة للاستصلاح وتوفير الشتلات المضمون.

-تخفيف العبء عن المواطن وزيادة العائد الاقتصادي من خلال تربية وتسمين الحيوانات وبيع لحومها في منافذ وزارة الزراعة بسعر مخفض للمواطنين.















































