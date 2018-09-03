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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:31 م
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لماذا تكثف "الزراعة" جهودها لدعم المحطات البحثية بشرق القناة؟.. ×25 معلومة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:01 م
لماذا تكثف "الزراعة" جهودها لدعم المحطات البحثية بشرق القناة؟.. ×25 معلومة محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة
كتب عز النوبى
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 ينشر "اليوم السابع "، عددا من مهام المحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة  الزراعة بشرق القناة .. وهى كالتالى ..

-التنمية المستدامة لسيناء وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية جديدة لزيادة التوطين.

-إنتاج شتلات (محاصيل بستانية) من معمل زراعة الأنسجة (مقاومة للأمراض) ولخدمة أهل سيناء والمزارع السيناوى.

-حل المشاكل الفنية المتعلقة بالزراعات فى الأراضى الصحراوية الجديدة.

- توفير الحلول البديلة  للزراعات مثل (مقاومة تأثير درجات الحرارة المرتفعة وندرة وملوحة المياه باستخدام الأساليب العلمية الحديثة مثل (النانوتكنولوجى – الماء الممغنط).

-ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات والتوسع في استخدام بدائلها والتركيز على الزراعات النظيفة.

-تقييم الآثار البيئية الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة ونشر الوعي البيئي.

-توفير فرص عمل لشباب الخرجين وخاصة الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية والصناعية والتجارية بالتدريب النظري والعملي لاكتساب المهارات الفنية.

-النهوض بالمستوى الاجتماعي والمعيشي لأبناء المنطقة بالعمل على زيادة الدخل الاسرى لهم.

-فتح افاق جديدة لتعمير سيناء وزيادة المساحة المنزرعة.

-تفعيل دور المرأة السيناوية بالعمل بالمشروع والمحطة وزيادة الوعى الاجتماعي والبيئي لديهم.

-استيعاب المشروعات التنموية  والمحطات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالنسب المقررة قانونا.

-تدريب قيادات زراعية ومزارعين على احداث التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الري والزراعة.

-الوصول بالمشروعات التنموية  ليكون نموذج حضاري تنموي للعمل الجاد بالأراضي الصحراوية ومحاولة تطبيق هذا النموذج للتنمية الزراعية بسيناء.

-عمل هيكلة لمحطة بحوث شرق القناة لتنفيذ الأنشطة البحثية والارشادية للمعاهد والمعامل المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية في منطقة سيناء.

-اتباع الأساليب الحديثة فى نظم الرى والخدمة وجميع العمليات الزراعية كنموذج يحتذى به في الأراضي حديثة الاستصلاح .

-نشر التوصيات الفنية والارشادية الخاصة باستصلاح واستزراع المحاصيل الحقلية والبستانية للمزارعين بالمنطقة.

 -تقديم الخدمات الارشادية (عمل دورات تدريبية وتعليمية) لزيادة الوعي الفكري للمزارع السيناوى.

-توفير اناث جاموس وابقار كنواه لوحدة التربية والإنتاج الحيواني بالمحطة، وبدء مشروع انتاج  للارانب.

-توفير عدد 15 خلية نحل كنواة لأنشاء منحل.

- إنتاج شتلات بكافة أنواعها للزراعات المحمية والحقول المكشوفة ذات إنتاجية عالية بتكتيك زراعة الأنسجة.

-التوسع في الزراعات البستانية التي تلائم الظروف البيئية الصحراوية.

-إضافة أنشطة الإنتاج الحيواني (70راس تسمين – اغنام – ماعز) بهدف توفير اللحوم الحمراء والاسمدة العضوية لجذب شباب الخرجين للعمل في الأراضي الجديدة في هذه الأنشطة.

-نشر التوعية والتوصيات الفنيه والارشادية للمحاصيل الزراعية المتنوعة.

  -تقديم الخدمات الزراعية للمزارع السيناوى، والآلات والمعدات المطلوبة للاستصلاح وتوفير الشتلات المضمون.

-تخفيف العبء عن المواطن وزيادة العائد الاقتصادي من خلال تربية وتسمين الحيوانات وبيع لحومها في منافذ وزارة الزراعة بسعر مخفض للمواطنين.

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (1)
 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (2)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (3)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (4)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (5)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (6)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (7)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (8)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (9)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (10)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (11)
 

 

 

محطة البحوث الزراعية بشرق القناة تساهم في التنمية المستدامة (12)
 

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