لماذا تكثف "الزراعة" جهودها لدعم المحطات البحثية بشرق القناة؟.. ×25 معلومة

ينشر "اليوم السابع "، عددا من مهام المحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بشرق القناة .. وهى كالتالى ..
-التنمية المستدامة لسيناء وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية جديدة لزيادة التوطين.
-إنتاج شتلات (محاصيل بستانية) من معمل زراعة الأنسجة (مقاومة للأمراض) ولخدمة أهل سيناء والمزارع السيناوى.
-حل المشاكل الفنية المتعلقة بالزراعات فى الأراضى الصحراوية الجديدة.
- توفير الحلول البديلة للزراعات مثل (مقاومة تأثير درجات الحرارة المرتفعة وندرة وملوحة المياه باستخدام الأساليب العلمية الحديثة مثل (النانوتكنولوجى – الماء الممغنط).
-ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات والتوسع في استخدام بدائلها والتركيز على الزراعات النظيفة.
-تقييم الآثار البيئية الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة ونشر الوعي البيئي.
-توفير فرص عمل لشباب الخرجين وخاصة الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية والصناعية والتجارية بالتدريب النظري والعملي لاكتساب المهارات الفنية.
-النهوض بالمستوى الاجتماعي والمعيشي لأبناء المنطقة بالعمل على زيادة الدخل الاسرى لهم.
-فتح افاق جديدة لتعمير سيناء وزيادة المساحة المنزرعة.
-تفعيل دور المرأة السيناوية بالعمل بالمشروع والمحطة وزيادة الوعى الاجتماعي والبيئي لديهم.
-استيعاب المشروعات التنموية والمحطات من ذوي الاحتياجات الخاصة بالنسب المقررة قانونا.
-تدريب قيادات زراعية ومزارعين على احداث التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الري والزراعة.
-الوصول بالمشروعات التنموية ليكون نموذج حضاري تنموي للعمل الجاد بالأراضي الصحراوية ومحاولة تطبيق هذا النموذج للتنمية الزراعية بسيناء.
-عمل هيكلة لمحطة بحوث شرق القناة لتنفيذ الأنشطة البحثية والارشادية للمعاهد والمعامل المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية في منطقة سيناء.
-اتباع الأساليب الحديثة فى نظم الرى والخدمة وجميع العمليات الزراعية كنموذج يحتذى به في الأراضي حديثة الاستصلاح .
-نشر التوصيات الفنية والارشادية الخاصة باستصلاح واستزراع المحاصيل الحقلية والبستانية للمزارعين بالمنطقة.
-تقديم الخدمات الارشادية (عمل دورات تدريبية وتعليمية) لزيادة الوعي الفكري للمزارع السيناوى.
-توفير اناث جاموس وابقار كنواه لوحدة التربية والإنتاج الحيواني بالمحطة، وبدء مشروع انتاج للارانب.
-توفير عدد 15 خلية نحل كنواة لأنشاء منحل.
- إنتاج شتلات بكافة أنواعها للزراعات المحمية والحقول المكشوفة ذات إنتاجية عالية بتكتيك زراعة الأنسجة.
-التوسع في الزراعات البستانية التي تلائم الظروف البيئية الصحراوية.
-إضافة أنشطة الإنتاج الحيواني (70راس تسمين – اغنام – ماعز) بهدف توفير اللحوم الحمراء والاسمدة العضوية لجذب شباب الخرجين للعمل في الأراضي الجديدة في هذه الأنشطة.
-نشر التوعية والتوصيات الفنيه والارشادية للمحاصيل الزراعية المتنوعة.
-تقديم الخدمات الزراعية للمزارع السيناوى، والآلات والمعدات المطلوبة للاستصلاح وتوفير الشتلات المضمون.
-تخفيف العبء عن المواطن وزيادة العائد الاقتصادي من خلال تربية وتسمين الحيوانات وبيع لحومها في منافذ وزارة الزراعة بسعر مخفض للمواطنين.
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