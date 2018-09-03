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"كريم" تعلن ارتفاع عدد العاملين بها لـ"مليون كابتن" على مستوى العالم

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:58 م
"كريم" تعلن ارتفاع عدد العاملين بها لـ"مليون كابتن" على مستوى العالم مدثر شيخة رئيس مجلس إدارة شركة كريم
كتبت ــ هبة السيد
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أعلنت شركة كريم المتخصصة فى النقل التشاركى الذكى، عن انضمام الكابتن رقم مليون إلى شبكة الكباتن العاملين من خلال تطبيقها الذكى على مستوى العالم، وبذلك تكون كريم قد حققت هدفها الذى وضعته أول نشأتها عام 2012 بل وقبل نهاية العام الحالى، وهو ما يؤكد على استراتيجية الشركة التى ترتكز على تقديم وإتاحة المزيد من فرص العمل وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وذكرت الشركة فى بيان الاثنين، بشأن عملها فى الأسواق المختلفة، قام الكباتن بنقل الركاب من خلال أكثر من 310 ملايين رحلة قطعوا فيها مسافة تتجاوز الـ 6.6 مليار كيلو متر أى بما يعادل المسافة إلى القمر والعودة 8.500 مرة.

 

وقال مدثر شيخة، رئيس مجلس إدارة شركة كريم: "منذ انطلاقنا فى عام 2012، تمكنا من تقديم أكثر من مليون فرصة عمل، لإننا نؤمن بأن حضورنا يجب أن يكون له تأثير اجتماعى واقتصادى إيجابى على الأسواق التى نعمل فيها، ومع قاعدة استهلاكية تبلغ أكثر من 24 مليون مستهلك، فإننا قادرون على تقديم دخل ثابت للكباتن العاملين من خلال منصتنا."

 

وأضاف أن شركة كريم الآن لديها كباتن ليسوا فقط العاملين على السيارات، بل على التو توك والتاكسى الأبيض والدراجات النارية فى مصر، هذا بالإضافة إلى التاكسى النهرى والدراجات الكهربائية فى دبى، وخدمات التوصيل فى أسواق عالمية أخرى مثل السعودية والدوحة.

 

وأكد أن النقل التشاركى لديه الكثير من الفرص الواعدة للنمو فى المنطقة، بالإضافة إلى المساهمة فى دعم الاقتصاد ودخل الأفراد فى المجتمعات التى تعمل الشركة بها.

 

يذكر أن الكابتن فيصل صالح من السعودية والمنضم حديثًا إلى كريم هو الكابتن رقم مليون.

 


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