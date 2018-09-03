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قمر الحج يصل لمرحلة التربيع الأخير بسماء مصر اليوم

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:00 ص
قمر الحج يصل لمرحلة التربيع الأخير بسماء مصر اليوم القمر فى التربيع الأخير - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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قال الدكتور محمد غريب أستاذ  الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، إن الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد  أكدت أن قمر شهر ذو الحجة للعام الهجرى الحالى 1439 يصل اليوم الإثنين  3 سبتمبر  إلى مرحلة التربيع الأخير فى سماء مصر

 وأضاف غريب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ذلك سيكون فى تمام الساعة 4 و37 دقيقة فجرا.

وأشار، إلى أن قمر شهر ذو الحجة وصل يوم الأحد 26 أغسطس الماضى، إلى مرحلة البدر فى تمام الساعة الواحدة و56 دقيقة ظهرًا، ووصل إلى مرحلة التربيع الأول فى 11 أغسطس حيث كان ذلك فى تمام الساعة التاسعة و49 دقيقة صباحًا.

 


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