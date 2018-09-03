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فيديو.. قاتل طفليه: تخلصت منهم بإلقائهم فى البحر لأنه أسهل طريقة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:00 ص
فيديو.. قاتل طفليه: تخلصت منهم بإلقائهم فى البحر لأنه أسهل طريقة محمد وريان
كتب أحمد الجعفرى
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حصل "اليوم السابع" على فيديوهات جديدة تضمنت اعترفات محمود نظمى، الأب المتهم بقتل طفليه "محمد وريان" بقرية "ميت سلسيل" التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقال المتهم فى اعترافاته أمام الجهات المختصة، أن زوجته طلبت منه أخذ الأطفال والذهاب بهم إلى أقاربهم ليعيدوا عليهم، وأنه بالفعل اصطحبهم وتوجه عند أحد أقاربه وظل هناك لمدة 10 دقائق وذلك يوم العيد، بعدها توجه بهم إلى منطقة يحتفل فيها الأطفال، واشترى لهم "مسدسات أطفال".

وتابع المتهم فى اعترافاته، أنه توجه بعد ذلك إلى منطقة "البحر" واشترى للضحايا بلالين، وتعاطى حباية "ترامادول" مخدرة، بعدها ظل الأطفال يلعبون فى الملاهى، وفور انتهائهم من اللعب، اصطحبهم إلى السيارة، وتوجه نحو طريق المنصورة، بعدها استدار نحو طريق الإسكندرية، ومنها إلى طريق "فارسكور"، وهناك تخلص من الأطفال.

وأضاف المتهم، أنه قرر التخلص من الأطفال عن طريق إلقائهم فى البحر، لأنه لم يكن يستطيع التخلص منهم بأى طريقة أخرى، لأن كافة الطرق الأخرى كانت ستسبب له أزمة نفسية، فضلًا عن أن البحر هو المكان المناسب للتخلص منهم، وانه قام بحملهم وإلقائهم فيه.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام أحال "محمود نظمى محمد السيد"، المتهم بقتل نجليه، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه "ريان ومحمد نظمى"، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.


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