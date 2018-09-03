فيديو.. قاتل طفليه بـ"ميت سلسيل": قررت الانعزال عن الناس بسبب مرضى النفسى

كتب أحمد الجعفرى

حصل "اليوم السابع" على اعترافات مسجلة جديدة لمحمود نظمى، الأب المتهم بقتل طفليه "محمد وريان" بقرية "ميت سلسيل" التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقال المتهم فى اعترافاته أمام الجهات المختصة، أنه قرر الابتعاد منذ حوالى أسبوع عن أصدقائه نظرًا لمعاناته من مرض نفسي، والاكتئاب الحاد، وأنه قرر الانعزال حتى لا يسأله أحد عن أسباب حزنه وسوء حالته النفسية، ومن بينهم أحد أصدقائه الذي يدعى "رامى" والذي لاحظ عليه تلك الحالة وحاول التخفيف عنه.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام أحال "محمود نظمى محمد السيد"، المتهم بقتل نجليه، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه "ريان ومحمد نظمى"، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.