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فيديو.. قاتل طفليه بالدقهلية: بشرب ترامادول وحشيش وبانجو منذ 5 سنوات

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:10 ص
فيديو.. قاتل طفليه بالدقهلية: بشرب ترامادول وحشيش وبانجو منذ 5 سنوات محمود وريان
كتب أحمد إسماعيل
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اعترف محمود نظمى المتهم بقتل طفليه بالدقهلية بتعاطيه المخدرات، قائلا: "انا بشرب ترمادول وحشيش وبانجو وابتريل" ، مضيفا أنه يتعاطى الحشيش يوميا بمبلغ من 100 جنيه لـ 150 جنيها، مشيرا إلى أنه يتعاطى المخدرات منذ 5 سنوات.

وانتهت النيابة العامة من إعداد ملف التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية طفلى "ميت سلسيل"، والمتهم فيها "محمود نظمى" 33 عامًا بقتل طفليه "محمود وريان"، والتى أحالها النائب العام إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ومن المقرر تسليمه إلى محكمة استئناف المنصورة. 


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