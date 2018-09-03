فيديو.. قاتل طفليه بالدقهلية: أتمنى القاضى يعدمنى 100 مرة

كتب أحمد إسماعيل

طالب قاتل طفليه بالدقهلية محمود نظمى القضاء بإعدامه، وأضاف قائلا: هيبقى أخف حاجة عندى وأتمنى القاضى يدينى إعدام علشان أنا طول حياتى هفضل أفتكر اللى حصل.

وتابع قائلا: "علشان أنا مجرم، لو حد تانى بيحكى لي اللى حصل هقول عليه كافر، لو اتحكم عليا ميت مرة ، القاضى لو ربنا كرمه وأدانى إعدام هرتاح".

وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا بشأن القضية رقم 2836 لسنة 2018، جنايات، الخاصة بمقتل طفلين بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، والمتهم فيها محمود نظمى محمد السيد بقتل نجليه، وأعلنت النيابة فى بيانها إحالة الأب المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه ريان ومحمود نظمى، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.