فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

كتب أحمد إسماعيل

روى محمود نظمى، قاتل طفليه بالدقلهية اللحظات الأخيرة فى حياة نجليه ريان ومحمد ، واعترف بوقوفه بسيارته الخاص بجوار نهر النيل، ثم قام بحمل نجله الأول ريان قائلا له " روح الجنة يا ريان" وآلقاه فى النيل ثم حمل نجله الأخر محمد وآلقاه.

وأكد قاتل طفليه فى اعترفاته أن أبناءه لم يعترضوا وكانوا فى حالة هدوء شديد وغريب، وأشار القاتل أن هناك 3 أشخاص على الجانب الأخر كانوا يلتقطون سلفى ولم يلحظوا شىء .

وأضاف المتهم فى اعترفاته أنه عقب الجريمة حاول تضليل زوجته فقام بالاتصال بها قائلا " أنا مش لاقى الأولاد"، واتصل على صديقه وشقيقه وطلب منهم البحث عنهم ثم أغلقت الهاتف لعدم الاتصال به، وفور وصوله وجد الأهالى يبحثون عنهم وطلب أحد جيرانه إبلاغ النجدة.

وأردف المتهم قائلا أخطرنا النجدة وقلت لهم "لازم تبحثوا عنهم وأنا هكلم وزير الداخلية "

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا بشأن القضية رقم 2836 لسنة 2018، جنايات، الخاصة بمقتل طفلين بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، والمتهم فيها محمود نظمى محمد السيد بقتل نجليه، وأعلنت النيابة فى بيانها إحالة الأب المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لطفليه ريان ومحمود نظمى، فضلًا عن اتهامه بتعاطى المخدرات.