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فيديو.. ثوران بركان فويجو فى جواتيمالا يؤدى لـ26 انفجارا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:35 ص
فيديو.. ثوران بركان فويجو فى جواتيمالا يؤدى لـ26 انفجارا بركان فويجو بجواتيمالا
كتبت ــ فاطمة شوقى
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ثار بركان فويجو، الذى يقع على بعد 50 كم غرب العاصمة الجواتيمالية، وأدى إلى 26 انفجارا، أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص، وكان فويجو  خلف أكثر من 160 قتيلا قبل شهرين.

وأفاد المعهد الوطنى لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (Insivumeh) أن الانفجارات كانت بين الضعيف والمعتدل، ووصل عمود الرماد إلى 4300 متر فوق مستوى سطح البحر وانتقل 10 كيلومترات غرب وجنوب غرب المخروط البركانى.

وأشارت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إلى أنه قد ثار بركان فويجو فى 3 يونيو وتسبب فى مقتل 169 شخصا وتضرر أكثر من 1.7 مليون شخص.

 

بركان فويجو بجواتيمالا
بركان فويجو بجواتيمالا

 

ثوران بركان فويجو
ثوران بركان فويجو

 


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