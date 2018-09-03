ضبط 860 مخالفة مرورية و35 دراجة بخارية بدون لوحات خلال حملات بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الإدارة العامة لمرور قنا، من شن حملات مرورية مكبرة على عدد من الميادين العامة بالمحافظة، فى أطار إعادة الإنضباط المرورى للشارع القنائى وتفعيل القانون وضبط المخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ، يفيد بشن حملات مرورية مكبرة بعدد من ميادين المحافظة، أسفرت عن ضبط 860 مخالفة مرورية، وضبط 35 دراجة بخارية بدون لوحات، وسائق لتعاطية المواد المخدرة أثناء القيادة، تم أتخاذ الإجراءات القانونية، بكافة الوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



