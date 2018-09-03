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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:45 م
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ضبط 6 عاطلين بمخدر الفودو وآخرين لفرض الإتاوات بحملة أمنية بشبرا الخيمة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:25 م
ضبط 6 عاطلين بمخدر الفودو وآخرين لفرض الإتاوات بحملة أمنية بشبرا الخيمة مخدر الفودوا - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تمكن ضباط مباحث القليوبية، من القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الفودو، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، بشن حملة أمنية، لضبط مروجى المواد المخدرة، بالبؤر الإجرامية بشبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "محمد. ا" 25 سنة عاطل، وبحوزته كميه من مخدر الفودو تزن حوالى 50 جراما، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر، و"أحمد. م" 27 سنة، وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن حوالى 50 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر، و"أحمد.ع" 25  سنة،عاطل، وبحوزته سيجارة مشتعلة من الفودو المخدر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتمكن العقيد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث إدارة المرور بالقليوبية، من ضبط كل من "محمد. ث" 45  سنة، عاطل، وذلك لقيامة بفرض الإتاوة والسيطرة أمام وحدة مرور عرب العليقات، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 70 جنيها، من متحصلات عمله الآثم، و"حسن. ا" 45  سنة عاطل، وذلك لقيامة بفرض الآتاوة والسيطرة أمام وحدة مرور عرب العليقات بدون وجه حق.

وضبط بحوزته مبلغ مالى 80 جنيها من متحصلات عمله الآثم، بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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