ضبط عاطلين هاربين من قضايا قتل وسرقة بالإكراه بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، القبض على عاطلين هاربين من قضايا شروع فى قتل وسرقة بالإكراه، تحرر محضر بالوقائع، وجارى عرضهم على النيابة.

وتمكن الرائد محمد السعيد، رئيس مباحث قسم قليوب، من ضبط المدعو "سامح إم س" 31 سنة، حداد، ومقيم قليوب البلد – دائرة القسم، الهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 9417 لسنة 2015م جنايات مركز قليوب، شروع فى قتل وسلاح نارى، المحرر عن هروبه المحضر رقم 6348 لسنة 2018م جنح قسم قليوب، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 54 أحوال القسم بتاريخ اليوم.

كما جرى ضبط المدعو "عاطف ع م" 47 سنة، طباخ، ومقيم قليوب البلد – دائرة القسم، الهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 14108 لسنة 2008م جنايات مركز قليوب، سرقة بالإكراه، الحكم 5 سنوات مراقبة، المحرر عن هروبه المحضر رقم 6349 لسنة 2018م جنح قسم قليوب، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 55 أحوال القسم.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابة مكون من أربع أشخاص، تخصصهوا فى سرقة السيارات الربع نقل داخل وكر إجرامى بقرية ميت كنانة بطوخ، تم التحفظ على المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بقيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتبين أن التشكيل العصابى مكون من 4 متهمين، ويتزعمه شقيقان الأول "حسنى. ر" وشقيقه "علاء. ر" وشهرته "حمادة"، مقيمين بقرية ميت كنانة، و"على. م" سائق مقيم ببرقطا، و"محمد. ع" من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

و عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 3 سيارات ربع نقل وبندقية آلية، ودراجة نارية بدون تراخيص، داخل مخزن بقرية ميت كنانة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر رقم 32373 جنح طوخ، وتولت النيابة العامة التحقيق.