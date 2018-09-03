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ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 12 قطعة حشيش بالبحيرة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:40 ص
ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 12 قطعة حشيش بالبحيرة حشيش - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات، وبحوزتهم 12 قطعة حشيش بإدكو.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة إدكو برئاسة الرائد أكرم فرحات، مفادها قيام كل من، "م ال م ال" 29 سنة، عاطل سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا، و"إ ال ال" 27 سنة عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا، و"إ ر ال" 31 سنة، عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا وجميعهم مقيمين بقرية المعدية بدائرة المركز بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بمحل إقامتهم بأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامى بمدينة إدكو، وبحوزتهم 12 قطعة لمخدر الحشيش، تزن 150 جراما تقريباً، ومبلغ 135 جنيهاً، وهاتف محمول وسلاح نارى "طبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام" و4 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والمبلغ المالى من "متحصلات البيع" والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم"، وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى "بقصد الدفاع"، وتحرر المحضر اللازم.

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام .

وأسفرت الحملة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، من ضبط 1677 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

وتم تحرير 1794 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم ضبط سيارة ملاكى ماركة شيفرولية فيرانى اللون قيادة "و م ر ال" 31 سنة عاطل، ومقيم طنطا غربية وصحبته "م ال م ع" 35 سنة عاطل، ومقيم إيتاى البارود بالكشف عن السياره تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم ثان طنطا غربيه عن بلاغ "إ ح ع".

 


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