ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات واعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة وارشدوا عن المسروقات .

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائى بتوصل التحريات التى قام بها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العطارين، بالإشتراك مع ضباط مكافحة جرائم سرقات السيارات إلى قيام "ع ح ر" 45 سنوات، سائق مقيم دائرة قسم أول العامرية السابق إتهامه فى 7 قضايا "خيانة أمانه - شيك" والمحكوم عليه فى 11 قضية "سرقة – تبديد- شيك" منهم القضية جنح مركز أبو المطامير بأمن البحيرة "خيانة أمانة " بالحبس لمدة 3 سنوات، "ه خ م" 22 سنة قهوجى مقيم دائرة قسم الدخيلة السابق إتهامه فى 2 قضية "مخدرات – سرقة " والمحكوم عليه فى القضية جنح قسم شرطة الدخيلة "سرقه" ، " ا ر ر" 30 سنة سائق السابق إتهامه فى 2 قضية "سرقة وسائل نقل " منهم القضية جنح مركز أبو المطامير - بأمن البحيرة .

كما تم ضبط "ا ح ر" 21 سنة سائق، السابق إتهامة فى القضية جنح مركز أبو المطامير - بأمن البحيرة "مشاجرة" ، "س ال ش" 34 سنة ربة منزل المحكوم عليها فى 7 قضايا "تبديد" منهم القضية جنح مركز أبو المطامير - بأمن البحيرة حضورياً بالحبس لمدة 3 سنوات، "م ع م" 37 سنة سمكرى سيارات "مقيمين مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة "

وذلك بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر الزجاج مُتخذين من دائرة المدينة والمدن المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "11" حادث سرقة سيارة.