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صور.. وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر لشمال سيناء

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:54 ص
صور.. وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر لشمال سيناء وزير الشباب يكرم رئيس جامعة الأزهر على هامش انطلاق قافلة لشمال سيناء
كتب لؤى على
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كرم  الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الدكتور محمد  المحرصاوى  رئيس جامعة الأزهر.

جاء هذا التكريم على هامش انطلاق قافلة الأزهر الشريف الشاملة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء بقيادة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة .

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن القافلة تقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر  ،لافتا أن القافلة يستمر عملها لمدة سبعة أيام متواصلة  يتخللها  العديد من  الأنشطة والفعاليات  التى  ، يقوم عليها مجموعة من  علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية .

إضافة إلى  23 من أساتذة طب الأزهر  فى  مختلف التخصصات الطبية . بجانب باحثين من بيت الزكاة المصري.

كما يتضمن برنامج عمل القافلة برنامجاً تدريبياً لـ 75 شاباً وفتاة من أبناء قبائل سيناء،  بجانب توزيع مساعدات غذائية على أبناء المحافظة .

وأكد رئيس جامعة  الأزهر  أن القافلة تأتى انطلاقاً من الدور المجتمعي للأزهر الشريف بمختلف مؤسساته لخدمة أبناء  محافظة شمال سيناء الحبيبة واستكمالا لدور ورسالة  الأزهر فى رعاية وخدمة أبناء المجتمع السيناوى.

وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (1)
وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (1)

 

وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (2)
وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (2)

 

 

وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (3)
وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (3)

 

 

وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (4)
وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (4)

 

 

وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (5)
وزير الشباب يكرم المحرصاوى على هامش انطلاق قافلة الأزهر إلى شمال سيناء (5)

 

 


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جامعة الازهر

الازهر الشريف

وزارة الشباب والرياضة




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