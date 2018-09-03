صور.. ميانمار تحكم بالسجن 7 سنوات على صحفيين من "رويترز"

يانجون (رويترز)

أدن قاض فى ميانمار صحفيين من رويترز، بخرق قانون أسرار الدولة وحكم عليهما اليوم الاثنين بالسجن 7 سنوات، فى قضية مهمة ينظر إليها على أنها اختبار للتقدم نحو الديمقراطية فى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا.

وقال القاضى يى لوين إن وا لون (32 عاما) وكياو سوى أو (28 عاما) انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذى يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا وثائق سرية.



ميانمار تسجن صحفيين من رويترز



ميانمار تسجن صحفيين من رويترز



ميانمار تسجن صحفيين من رويترز



بكاء ذوى صحفيين من رويترزتم الحكم عليهما بالسجن