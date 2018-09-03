صور.. محافظ المنوفية يتفقد قرية كفر طنبدى بشبين الكوم ويسير مترجلاً فى شوارعها

المنوفية - محمود شاكر

أجرى، صباح اليوم، اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، جولة ميدانية لقرية كفر طنبدى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

وتفقد المحافظ، شوارع القرية سيراً على الأقدام، للإطمئنان علي حالة النظافة والإنارة ورفع الإشغالات، حيث تلاحظ وجود تراكمات قمامة، وكذا نواتج التطهير على جانبى الطريق، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة القروية برفع كافة المخلفات ونواتج التطهير، ومنحه مهلة لمدة شهر لتلافي كافة الملاحظات، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه كافة التوجيهات للتأكد من الانتهاء من تنفيذها لتسهيل الحركة المرورية بمداخل القرية، وفى حالة عدم تلافى هذه الملاحظات، سيتم تشديد الجزاء على المخالفين حفاظاً على تحقيق الصالح العام .

كما وجه المحافظ، نائب رئيس مدينة شبين الكوم، ورئيس الوحدة القرية، بقرية البتانون، بضرورة التعاون والتكاتف مع الأهالى، وتنفيذ مطالبهم بما لا يخالف القانون، فيما حث المواطنين على ضرورة التعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للنهوض بمستوى الخدمات بالقرية .

كما استمع المحافظ، إلى العديد من طلبات المواطنين، مؤكداً سرعة فحصها ودراستها، وأنه جاء لتحقيق مطالبهم، وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم .

وفى ذات السياق، تفقد المحافظ مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الإبتدائية بالقرية، للإطمئنان على مدى جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تفقد فناء المدرسة وأماكن دخول وخروج الطلاب، وقاعة الأنشطة والفصول الدراسية، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدرسة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على القيام بجولات ميدانية على المراكز والقرى بنطاق المحافظة، لضبط الأداء وتلافى السلبيات، منوها إلى أن العمل الميدانى هو السبيل الوحيد للوقوف على طبيعة المشكلة والعمل على حلها.