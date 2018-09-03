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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:18 م
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صور.. محافظ أسيوط يتفقد طابور الكشف بمستشفى أبوتيج وعددٍ من المدارس

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:18 م
صور.. محافظ أسيوط يتفقد طابور الكشف بمستشفى أبوتيج وعددٍ من المدارس محافظ أسيوط مع المواطنين أمام مستشففى ابو تيج المركزى
أسيوط ـ محمود عجمى
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أجرى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى أبوتيج المركزى وبعض المدارس للوقوف على أخر الاستعدادات قبل بدء العام الدراسى الجديد، ومتابعة مدى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ أسيوط، مدرسة الأمام على الإبتدائية بقرية نزلة باقور، وانتقد المحافظ تراكم القمامة داخل المدرسة، محذرا من استمرار هذا الوضع، كما قام نور الدين بتفقد مستشفى أبوتيج المركزى دون مرافقة أى مسئول بديوان عام المحافظة، أو العاملين بقطاع مديرية الصحة .

وكان فؤجى أهالى مدينة أبوتيج المتواجدين أمام المستشفى منتظرين دورهم فى الدخول والحصول على كشف، بتواجد اللواء جمال شكر بين صفوفهم، وتفقد محافظ أسيوط المستشفى من الداخل وكافة الأقسام التى تستقبل المواطنين المرضى لمتابعة أداء الخدمة.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قام بعدد من الجولات المفاجئة بعدد من المستشفيات والأحياء بغرب مدينة أسيوط، وحى شرق، ومستشفى أسيوط العام، والحميات والمستشفى الجامعى بأسيوط الجديدة، والمدرسة اليابانية، مما سادت حالة من الارتباك بين كافة العاملين بديوان عام للمحافظة، والقطاعات لتحركاته المفاجئة دون إصطحابه الأمن أو سيارات المحافظة، ومقتصراً فقط على خروجه بسيارته الخاصة .

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج المركزى (1)
 
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج المركزى (2)
 
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج المركزى (3)
 
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج المركزى (4)
 
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج المركزى (5)
 
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج المركزى (6)
 

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