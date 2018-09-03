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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:00 م
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صور.. ضبط صاحب مخزن وراء تعبئة الحبارات وتقليد أشهر الماركات

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:03 م
صور.. ضبط صاحب مخزن وراء تعبئة الحبارات وتقليد أشهر الماركات المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، القبض على "وسام ن ف" 42 سنة، صاحب مخزن لتعبئة الحبارات، الكائن بمدينة نصر أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويحوز كمية كبيرة من حبارات الطباعة مجهولة المصدر وقيامه بتثبيت استيكرات عليها لعلامة "HP" العالمي "مقلدة" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، داخل المخزن، وعثر بداخله على 101 عبوة أحبار أنواع مختلفة معدة للبيع، 21  شابلونة حبارة،  10عبوة ألوان "أسود"،  جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، 1700 كرتونة فارغة، 2000 كيس مدون عليه hp 0، 500 علامة مائية hp ، 3  مكواة كهربائية، 1000 استيكر خاص بالحبارات.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
مخزن أحبار طابعات التموين1
مخزن أحبار طابعات التموين1

مخزن أحبار طابعات التموين2
مخزن أحبار طابعات التموين2

مخزن أحبار طابعات التموين3
مخزن أحبار طابعات التموين3

مخزن أحبار طابعات التموين4
مخزن أحبار طابعات التموين4

 


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