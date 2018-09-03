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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:40 م
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صور ..رئيس مدينة فوة بكفر الشيخ: تم إجراء الكشف الطبي على 450 شخصاً

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:37 م
صور ..رئيس مدينة فوة بكفر الشيخ: تم إجراء الكشف الطبي على 450 شخصاً قافلة طبية لجمعية أطباء المستقبل بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينه فوه بمحافظة كفر الشيخ، إنه ناقش خلال عدد من الاجتماعات التى عقدها، بحضور مديرى ورؤساء الإدارات التنفيذية لمناقشة عدد من الملفات التي شدد عليها الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ خلال لقائه بالتنفيذيين، منها الارتقاء بمستوى النظافة، ورفع المخلفات، والتصدي للباعة الجائلين بكل حزم، والتصدى الفورى للتعديات على الأرض الزراعية، ومسئولة كل جهة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بداية من مسئول الجمعية الزراعية ورئيس الوحدة القروية ورئيس مركز ومدينة فوة، وشن حملات إزالات فورية لها فى مرحلة المهد، وإرسال تقرير يومى بالتعديات والإجراء الذي تم اتخاذه حيالها مع التأكيد على محاسبة أى مقصر أو متواطئ مع اى مخالفة.
 
وأضاف الأدون، لـ"اليوم السابع" كما شدد على تعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بعدم السماح بزيادة في أسعار الأنابيب، والتركيز على القرى الأكثر فقراً، عن طريق عمل خطة لتوصيل السلع للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع شركة تجارة الجملة بكفرالشيخ، بتوفير سيارات لبيع السلع للقرى الأكثر احتياجا من الوحدات المحلية . 
 
وقال رئيس مركز ومدينة فوة، إنه تم تغطية ترعة القضابة والتى تقع بمنطقه العلوى، مؤكداً أن تغطية هذه الترعة سيكون لها أثر كبير فى توسعة الطريق، والحد من إلقاء القمامة على شاطئ الترعة والقضاء نهائيا على أي مصدر للتلوث البيئى بالمنطقة.
 
وأكد الأودن، إن قريتي كوم السعداء، وأبودراز بمركز فوة، شهدتا قافلة طبية لجمعية أطباء المستقبل بكفر الشيخ برئاسة الدكتور محمد السعيد بسيوني، ضمت كافة التخصصات، وأجري الكشف الطبي على 465 حالة، وتم صرف الأدوية العلاجية الخاصة بكل الحالة بحضور المهندس استفتاح أبو إبراهيم، نائب رئيس مركز ومدينة فوة، والدكتور أحمد المصري، مدير الإدارة الصحية بفوة، وعبير الريس، مساعد رئيس المدينة، وعزمى هلال، رئيس قرية أبودراز، والدكتور فتحى العزيزى،الوحدة الصحية بفوه.
 
 
رئيس مدينة فوه يشدد على تعليمات المحافظ
رئيس مدينة فوه يشدد على تعليمات المحافظ

جانب من الحضور خلال اجتماع رئيس مدينة فوه
جانب من الحضور خلال اجتماع رئيس مدينة فوه

قافلة طبية بقريتين بفوه
قافلة طبية بقريتين بفوه

اقبال كبير على القافلة الطبية
اقبال كبير على القافلة الطبية

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

اشراف نائب رئيس مدينة فوه على الحملة
اشراف نائب رئيس مدينة فوه على الحملة

بعض الاطباء المشاركين
بعض الاطباء المشاركين

الاعمال الجارية لتغطية ترعة القضابة
الاعمال الجارية لتغطية ترعة القضابة

ترعة القضابة الجاري تغطيتها
ترعة القضابة الجاري تغطيتها
 

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