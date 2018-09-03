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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:37 م
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صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:22 م
صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا
كتب لؤى على
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زار الدكتور محمد حسين المحرصاوى،رئيس جامعة الأزهر، مقر جمعية سفراء الهداية ،بطنطا وقد حضر الزيارة لفيف من قادة ومدراء جامعة الأزهر.

وخلال اللقاء عبر طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بفرع طنطا عن فرحتهم واحتفاءهم بحضور رئيس جامعة الأزهر ، وحضور عميد كلية القرآن الكريم بطنطا  الدكتور سامي عبد الفتاح هلال ومجلس إدارة الجمعية عنهم الحاج رضوان مارديني أمين الصندوق والمهندس ياسر أبو بكر نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتور منير عطوة مدير الجمعية،وعلى عبد الواحد رئيس المدن الجامعية الاسبق ومستشار الجمعية .

 

وقدّم طلاب السكن عرضا قرآنيا ،ثم قدّم رئيس الجامعة كلمة  تلاها استعراض لتاريخ سكن طنطا منذ تأسيسه وختام الحفل تسليم درع الجمعية للدكتور رئيس الجامعة.

رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (1)
رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (1)

 

رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (2)
رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (2)

 

 

رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (3)
رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (3)

 

 

رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (4)
رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (4)

 

 

رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (5)
رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (5)

 

 

رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (6)
رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (6)

 

 

رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (7)
رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (7)

 

 

رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (8)
رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (8)

 

 

رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (9)
رئيس جامعة الازهر يتفقد طلاب سكن جمعية سفراء الهداية بطنطا (9)

 

 

 


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