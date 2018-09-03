صور.. حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو يهدد 20 مليون قطعة أثرية

برازيليا (رويترز)

كشفت صور نقلتها محطة جلوبو التلفزيونية، أن حريقا هائلا نشب فى متحف شيد قبل 200 عام فى ريو دى جانيرو، مما يهدد محتوياته التى تربو على 20 مليون قطعة من الآثار والتذكارات التاريخية.

وطبقا لموقع جلوبو الإلكترونى لا توجد معلومات حتى الآن عن أى وفيات أو إصابات محتملة، كما لا توجد أى معلومات عن سبب الحريق أو نطاق الضرر الذى لحق بمتحف ريو الوطني.

ونشب الحريق فى المتحف بعد ساعات الزيارة، وما زالت النيران مشتعلة وبدا أنها تستعر مساء الأحد، ولم يرد ممثلون عن إدارة الإطفاء على طلب التعليق.

تأسس المتحف المرتبط بجامعة ريو دى جانيرو الاتحادية ووزارة التعليم فى عام 1818، ويضم المتحف العديد من المجموعات المميزة وأقدم حفرية بشرية عثر عليها فى البرازيل.



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو



حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو