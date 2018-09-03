video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 06:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو يهدد 20 مليون قطعة أثرية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 05:07 ص
صور.. حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو يهدد 20 مليون قطعة أثرية حريق _ صورة أرشيفية
برازيليا (رويترز)
إضافة تعليق

كشفت صور نقلتها محطة جلوبو التلفزيونية، أن حريقا هائلا نشب فى متحف شيد قبل 200 عام فى ريو دى جانيرو، مما يهدد محتوياته التى تربو على 20 مليون قطعة من الآثار والتذكارات التاريخية.

وطبقا لموقع جلوبو الإلكترونى لا توجد معلومات حتى الآن عن أى وفيات أو إصابات محتملة، كما لا توجد أى معلومات عن سبب الحريق أو نطاق الضرر الذى لحق بمتحف ريو الوطني.

ونشب الحريق فى المتحف بعد ساعات الزيارة، وما زالت النيران مشتعلة وبدا أنها تستعر مساء الأحد، ولم يرد ممثلون عن إدارة الإطفاء على طلب التعليق.

تأسس المتحف المرتبط بجامعة ريو دى جانيرو الاتحادية ووزارة التعليم فى عام 1818، ويضم المتحف العديد من المجموعات المميزة وأقدم حفرية بشرية عثر عليها فى البرازيل.

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 

حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو
حريق هائل فى المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرازيل تعتقل أكثر من ألف شخص لارتكابهم جرائم ضد النساء

صور.. البرازيل ترسل قوات الجيش على حدود فنزويلا بعد تدفق اللاجئون

حريق هائل

المتحف الوطنى

ريو دى جانيرو

20 مليون قطعة أثرية

البرازيل

أخبار البرازيل




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة