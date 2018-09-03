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صور.. تركيب 300 متر بلدورات ورفع 80 طن مخلفات من شارع خالد بن الوليد بالأقصر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:17 ص
صور.. تركيب 300 متر بلدورات ورفع 80 طن مخلفات من شارع خالد بن الوليد بالأقصر ورفع 80 طن مخلفات صلبة بشارع خالد بن الوليد السياحي بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، من حملاتهم المكثفة لإنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع خالد بن الوليد جنوب المدينة، حيث تم رفع 80 طن مخلفات صلبة، وتركيب 300م بلدورات جديدة.
 
وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم إستئناف أعمال تركيب بلدورات جديدة بشارع خالد بن الوليد، والعمل يجرى على قدم وساق، حيث تم تمهيد التربة الزلطية وتركيب حوالى 300 م بلدورة جديدة بالجزيرة الوسطى بدءاً من ميدان الشيراتون وصولاً حتى فندق سنوستا، بالإضافة إلى إزالة حوالى 80 طن مخلفات صلبة.
 
وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر – في بيان صحفي - أنه يجري إستمرار ومواصلة الأعمال والحملات المكثفة، حيث واصلت شركة مياة الشرب والصرف الصحى أعمالها أمام فندق الليبروتيل ( النوفيتيل سابقاً ) لإستكمال تركيب مواسير جديدة وصولاً حتى منطقة مدرسة أبو الحجاج ،وذلك حتى يتم الإنتهاء تماماً من كافة الأعمال فى أقرب وقت ممكن ووفقاً للتوقيتات المحددة والبرنامج الزمنى من قبل الشركة المنفذة.
 
ركيب 300 متر بلدورات ورفع 80 طن مخلفات صلبة بشارع خالد بن الوليد السياحي بالأقصر
جانب من تركيب البلدورات الجديدة بشارع خالد بن الوليد السياحي
مجلس مدينة الاقصر يواصل تاهيل الشارع السياحي
 

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