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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:44 ص
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صور ... أضبط مخالفة.. الإهمال يضرب حديقة "الفرما" بحى الشرق ببور سعيد

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:00 ص
صور ... أضبط مخالفة.. الإهمال يضرب حديقة "الفرما" بحى الشرق ببور سعيد العاب متهالكه
بورسعيد محمد فرج
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رصدت عدسة لـ"اليوم السابع" حالة من الإهمال والفوضى  تضرب  " حديقة "الفرما" التى تقع بدائرة حى الشرق و يبلغ مساحتها 12 ألف و469مترا تكسوها الرمال بعد موت النجيل الأخضر ومساحات وأخرى تنمو بها الأعشاب "الهيش" والحشائش العشوائية، بالإضافة إلى تهالك كل الألعاب و كسر أعمدة الإنارة داخل جانبات وربوع الحديقة التى تحولت لظلام حالك ،وسط تجاهل المسئولين الذين تركوها وكرا عندما يحل المساء .

 

وقال أحد العاملين بإدارة الحدائق أن الحديقة أجرى لها أعمال تطوير فى عهد اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد الأسبق، وقام بإفتتاحها فى 2010 وأطلق عليها أنذاك جنة النخيل والأن تشهد حالة من التدهور والفوضى وسط تجاهل المسئولين رغم أنها تعطى الأنطباع الأول للزوار القادمين من المحافظات عن طريق محطة السكة الحديد .

 

ومن جانبهم أكد زوار الحديقة القادمين من المحافظات المجاورة لـ "اليوم السابع" أن التذكرة بجنيه واحد شئ جميل لكنها تفتقد للخدمات حتى ألعاب الأطفال كلها بالية محطمة ولم يبقى منها سوى هياكل من حديد يعلوه الصدأ وأعمدة إضاءة متهالكة وكافتيرها مهجورة .

 

وناشد رواد الحديقة المسئولين بحى الشرق الإهتمام بها أسوة بحديقة السلام  والمسلة وسعد زغلول وبنزرت  حتى تصبح حديقة الفرما منطقة جذب لزائريها وسكان المناطق المجاوره .

 

 

resized_أعمدة إضاءة متهالكة
أعمدة إضاءة متهالكة

 

resized_الألعاب متهالكة وسط تجاهل المسئولين
الألعاب متهالكة وسط تجاهل المسئولين

 

resized_الحشائش تغطى مساحات الحديقة
الحشائش تغطى مساحات الحديقة
resized_المساحات الخضراء تتحول إلى رمال
المساحات الخضراء تتحول إلى رمال

 

resized_أهمال وفوضى (1)
أهمال وفوضى 

 

resized_أهمال وفوضى (2)
 أهمال وفوضى

 

resized_جانب من الإهمال والقاذورات داخل حديقة الرما
جانب من الإهمال والقاذورات داخل حديقة الرما

 

resized_حديقة الرما تتحول لى أرض جرداء
حديقة الرما تتحول لى أرض جرداء

 

resized_مدخل حديقة الفرما ببورسعيد
مدخل حديقة الفرما ببورسعيد

 

resized_مساحة من الرمال نتيجة الفوضى والإهمال
مساحة من الرمال نتيجة الفوضى والإهمال

 

 

 


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