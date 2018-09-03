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شاهد.. لحظة مقتل مدير محل فى المنصورة على يد بواب بسبب لعب الأطفال

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:22 ص
شاهد.. لحظة مقتل مدير محل فى المنصورة على يد بواب بسبب لعب الأطفال لحظة مقتل شاب على يد بواب
كتب إسلام جمال
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انتشر مقطع فيديو، يظهر لحظة مقتل شاب يعمل مدير مطعم، على يد بواب، بمدينة المنصورة، بسبب خلافهما على لعب الأطفال أمام المحل.

وأظهر الفيديو، قيام البواب بطعن المجى عليه بسكينة، بسبب خلاف على لعب الأطفال أمام المحل، وقذفهم لباب المحل بالكرة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد حسام الجداوي مأمور قسم أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى، بوصول مدير محل جثة هامدة نتيجة طعنة نافذة بالبطن.

على الفور، انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب خلاف بين مدير محل بمول الجامعة بامتداد شارع جيهان، وبين حارس العقار بسبب لعب الأطفال أمام المحل، وجلوسهم الدائم مما دفع الحارس إلى حمل سلاح أبيض سكين ، وقام بالهجوم على مدير المحل وطعنه طعنة نافذة لقى فيها مصرعه فى الحال، وتم إلقاء القبض على الحارس، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة اعترف بارتكاب الواقعة.

 


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