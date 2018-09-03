سلطات مطار القاهرة تفتح صالات السفر والوصول بمبني 2 أمام المواطنين

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، بأن شركة ميناء القاهرة الجوي، سوف تقوم بفتح صالة السفر والوصول بمبني 2 الجديد أمام المودعين والمستقبلين علي أن يتم استقبالهم بالصالات بدلا من وقوفهم أمام الصالات حرصا من إدارة المطار علي راحة المواطنين.

وأضافت المصادر أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني قام بتفقد الصالات وتابع الإجراءات التي اتخذتها شركة الميناء بالتعاون مع الجهات المختلفة للسماح بدخول أسر المستقبلين إلي الصالة حرصا علي راحة المواطنين، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها علي كافة صالات سفر ووصول المطار.