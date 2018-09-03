video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سلطات مطار القاهرة تفتح صالات السفر والوصول بمبني 2 أمام المواطنين

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:14 م
سلطات مطار القاهرة تفتح صالات السفر والوصول بمبني 2 أمام المواطنين مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، بأن شركة ميناء القاهرة الجوي، سوف تقوم بفتح صالة السفر والوصول بمبني 2 الجديد أمام المودعين والمستقبلين علي أن يتم استقبالهم بالصالات بدلا من وقوفهم أمام الصالات حرصا من إدارة المطار علي راحة المواطنين.

وأضافت المصادر أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني قام بتفقد الصالات وتابع الإجراءات التي اتخذتها شركة الميناء بالتعاون مع الجهات المختلفة للسماح بدخول أسر المستقبلين إلي الصالة حرصا علي راحة المواطنين، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها علي كافة صالات سفر ووصول المطار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تقدم خدمات الصيانة اليومية لطيران الإمارات بمطار القاهرة

مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف و700 حاج قادمين على متن 21 رحلة لمصر للطيران

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزير الطيران




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة