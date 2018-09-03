سقوط عاطل لاتهامه بالاتجار بالأقراص المخدرة بدائرى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط تأمين الطرق والمنافذ بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالوراق، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

ومن خلال الفحص تم ضبط المتهم "ياسر. ف " 47 سنة عاطل أثناء متابعة ضباط تأمين الطرق والمنافذ للحالة الأمنية بدائري الوراق، حيث ألقوا القبض عليه وبحوزته 47 قرصا مخدرا، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.