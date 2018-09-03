سعر اليورو اليوم الإثنين 3-9-2018

استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين 3-9-2018، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.69 جنيه للشراء و20.847 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى
20.693 جنيه للشراء
20.847 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
20.6 جنيه للشراء
20.768 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
20.6 للشراء
20.768 للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
20.616 جنيه للشراء
21.94 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib
20.681 جنيه للشراء
20.869 جنيها للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.842 جنيه للشراء
21.025 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20.648 جنيه للشراء
20.817 جنيه للبيع
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