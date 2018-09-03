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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:58 م
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سعر اليورو اليوم الإثنين 3-9-2018

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:23 م
سعر اليورو اليوم الإثنين 3-9-2018 اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين 3-9-2018، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.69 جنيه للشراء و20.847 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.693 جنيه للشراء

20.847 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.6 جنيه للشراء

20.768 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.6 للشراء

20.768 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

 

20.616 جنيه للشراء

21.94 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib

 

20.681  جنيه للشراء

20.869  جنيها للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

20.842  جنيه للشراء

21.025  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.648 جنيه للشراء

20.817 جنيه للبيع


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