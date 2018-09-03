سعر اليورو اليوم الإثنين 3-9-2018

كتبت أمنية جلال

استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين 3-9-2018، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.69 جنيه للشراء و20.847 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.693 جنيه للشراء

20.847 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.6 جنيه للشراء

20.768 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.6 للشراء

20.768 للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

20.616 جنيه للشراء

21.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib

20.681 جنيه للشراء

20.869 جنيها للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.842 جنيه للشراء

21.025 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.648 جنيه للشراء

20.817 جنيه للبيع