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زراعة كفرالشيخ :لم نرصد حالات حرق قش الارز وتجميع 11 ألف طن

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 05:00 ص
زراعة كفرالشيخ :لم نرصد حالات حرق قش الارز وتجميع 11 ألف طن قش الارز
كفرالشيخ _محمد سليمان
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قال المهندس حسن  أبو جازيه، مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة بكفر الشيخ أن مديرية الزراعة لم ترصد اى حالات قش أرز بقرى ومدن المحافظة، مؤكداً انه تم حصاد91 ألف و120 فدان أرز من المساحة المزرعة 190 ألف و460 فدانا.

 

وأضاف أبوجازيه، لـ"اليوم السابع"، أن ندوات التوعية للمزاعين أتت بثمارها وحرص الفلاح على كيس قش الأرز، واستخدامه فى علف الماشية، وعمل كومات سمادية، ولوحظ هذا العام بيع المزارع لمواقع تجميع القش، وتقدم لنا 54 طلب لمتعهدين لتجميع القش، وتم معاينة 27 موقعا حسب شروط فتح المواقع، وتم تجميع 11 ألف طن، وجارى معاينة وفتح بقية المواقع.

 

 
 
 

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